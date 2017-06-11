Lindelof Manchester United'da!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Benfica'dan Victor Lindelof'u transfer ettiklerini resmen açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Manchester United, Benfica ile Victor Lindelof transferi için her konuda anlaşmaya vardığını bildirmekten memnuniyet duyar." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca İsveçli yıldızın transferi hakkında detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi. Lindelof'un bonservis bedelinin 35 milyon Euro olduğu öne sürülüyor.
MANCHESTER UNİTED TARAFTARI COŞKUYLA KARŞILADI
Lindelof transferi, Manchester United taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Manchester United'ın resmi Twitter hesabından Lindelof transferini duyurduğu tweet, 2 saat içinde 29 bin retweet ve 28 bin beğeni aldı.
Lindelof, 2015 yılından bu yana formasını giydiği Benfica ile bu sezon 47 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki Lindelof, 2012'de İsveç'in Vasteras SK takımında keşfedilmiş ve 3 yıl boyunca Benfica'nın B takımında oynamıştı.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:12
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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