Lindelof Manchester United'da!

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Manchester United, Benfica ile Victor Lindelof transferi için her konuda anlaşmaya vardığını bildirmekten memnuniyet duyar." ifadesi kullanıldı.



Ayrıca İsveçli yıldızın transferi hakkında detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi. Lindelof'un bonservis bedelinin 35 milyon Euro olduğu öne sürülüyor.



MANCHESTER UNİTED TARAFTARI COŞKUYLA KARŞILADI

Lindelof transferi, Manchester United taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Manchester United'ın resmi Twitter hesabından Lindelof transferini duyurduğu tweet, 2 saat içinde 29 bin retweet ve 28 bin beğeni aldı.



Lindelof, 2015 yılından bu yana formasını giydiği Benfica ile bu sezon 47 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki Lindelof, 2012'de İsveç'in Vasteras SK takımında keşfedilmiş ve 3 yıl boyunca Benfica'nın B takımında oynamıştı.



