Man. United, Ibrahimovic'le yolları ayırdı

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, gelecek sezon Zlatan Ibrahimovic ile yollarına devam etmeyeceklerini açıkladı.

Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ANderlecht maçı sonrası ağır bir sakatlık geçirmiş ve 9 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından kulübü ile sözleşmesi sona eren İsveçli golcü artık serbest ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu.