 Man. United, Ibrahimovic'le yolları ayırdı – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Man. United, 'le yolları ayırdı

    Man. United, Ibrahimovic'le yolları ayırdı

    Manchester United, sözleşmesi biten Zlatan 'le yolların ayrıldığını açıkladı.

    İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, gelecek sezon Zlatan ile yollarına devam etmeyeceklerini açıkladı.

    Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ANderlecht maçı sonrası ağır bir sakatlık geçirmiş ve 9 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

    Bu gelişmelerin ardından kulübü ile sözleşmesi sona eren İsveçli golcü artık serbest ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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