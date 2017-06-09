Man. United, Ibrahimovic'le yolları ayırdı
Manchester United, sözleşmesi biten Zlatan Ibrahimovic'le yolların ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, gelecek sezon Zlatan Ibrahimovic ile yollarına devam etmeyeceklerini açıkladı.
Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ANderlecht maçı sonrası ağır bir sakatlık geçirmiş ve 9 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından kulübü ile sözleşmesi sona eren İsveçli golcü artık serbest ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:37
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O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 18
Yorum
BDegerli En doğru yorumlardan biri - KALEDEN başlaması gereken temizlik- Hatta tek o temizlense takım hizaya girer,
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 3
Yorum
yavuz başkan senin karnende çok zayıf sınıfta kalıyon devamlı.
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Bruma’nın transferi beklemede
Toplam 6
Yorum
Ha ha Bir satış transferi bile beceremeyenler.
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