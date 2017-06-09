 İbra’ya güle güle – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    İbra’ya güle güle

    İbra’ya güle güle

    , 'dan ayrılıyor.

    İngiliz Sky Sports, Kırmızı Şeytanlar'ın geçen yıl 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli yıldızın kontratındaki opsiyonu kullanmayacağını belirtti. İbra'nın sakatlığını ardından yeni forvet arayışına geçen ManU'nun listesinde Alvaro Morata, Aubameyang ve Belotti var. İbra, ManU'da 46 maçta 28 gol ve 10 asist ile oynadı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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