İbra’ya güle güle

İngiliz Sky Sports, Kırmızı Şeytanlar'ın geçen yıl 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli yıldızın kontratındaki opsiyonu kullanmayacağını belirtti. İbra'nın sakatlığını ardından yeni forvet arayışına geçen ManU'nun listesinde Alvaro Morata, Aubameyang ve Belotti var. İbra, ManU'da 46 maçta 28 gol ve 10 asist ile oynadı.