 Ibrahımovic'e kötü haber – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Ibrahımovic'e kötü haber

    Ibrahımovic'e kötü haber

    İngiltere'nin The Guardian gazetesinin verdiği habere göre Manchester United yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldı.

    Nisan ayında oynanan Avrupa Ligi çeyrek final maçında geçirdiği ağır sakatlık sonrası 2017 yılının sonuna kadar futboldan uzak kalacağı açıklanan Ibrahimovic'in bu durumunu göz önüne alan Kırmızı Şeytanlar, 35 yaşındaki yıldız ile yolları ayırmayı planlıyor. Manchester United'da Ibrahımovic yerine takıma İspanyol forvet Alvaro Morata'yı transfer etmeyi planladığı ve 60 milyon Sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi.

    Ibrahımovic'in menajeri Mino Raiola ise oyuncunun en az 2 yıl daha Avrupa'da oynamak istediğini belirtti.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:44
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