Ibrahımovic'e kötü haber
İngiltere'nin The Guardian gazetesinin verdiği habere göre Manchester United yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldı.
Nisan ayında oynanan Avrupa Ligi çeyrek final maçında geçirdiği ağır sakatlık sonrası 2017 yılının sonuna kadar futboldan uzak kalacağı açıklanan Ibrahimovic'in bu durumunu göz önüne alan Kırmızı Şeytanlar, 35 yaşındaki yıldız ile yolları ayırmayı planlıyor. Manchester United'da Ibrahımovic yerine takıma İspanyol forvet Alvaro Morata'yı transfer etmeyi planladığı ve 60 milyon Sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi.
Ibrahımovic'in menajeri Mino Raiola ise oyuncunun en az 2 yıl daha Avrupa'da oynamak istediğini belirtti.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:44
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Bruma’nın transferi beklemede
Toplam 3
Yorum
Fuat İnşallah transfer yatar ve 5 yıllık sözleşme imzalarız.Yoksa Özbek Brumanın parasını 32 yaşındaki hasta ve yaşlı Gomise yatıracak.DELİRECEM
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Demirören'den Arda yorumu: Küfür ederek, saldırarak...
Toplam 11
Yorum
Mert Sayın demirören keşke o çok samimi konuşmanızı bir yerden okumadan yapsaydınız.
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Ben Arfa seferi
Toplam 8
Yorum
Kabataşlı GS a bahsedilenler için de Asamoah,Moicon,22Yş1.92Lik Genç Libero/Stoper,Janssen Uygun gibi.Alt Yapıdaki GENÇLER TECRÜBE KAZANMALI.Ozan vs.
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