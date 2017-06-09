Ibrahımovic'e kötü haber

Nisan ayında oynanan Avrupa Ligi çeyrek final maçında geçirdiği ağır sakatlık sonrası 2017 yılının sonuna kadar futboldan uzak kalacağı açıklanan Ibrahimovic'in bu durumunu göz önüne alan Kırmızı Şeytanlar, 35 yaşındaki yıldız ile yolları ayırmayı planlıyor. Manchester United'da Ibrahımovic yerine takıma İspanyol forvet Alvaro Morata'yı transfer etmeyi planladığı ve 60 milyon Sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi.



Ibrahımovic'in menajeri Mino Raiola ise oyuncunun en az 2 yıl daha Avrupa'da oynamak istediğini belirtti.