 Leicester City, Shakespeare ile devam edecek – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    , ile devam edecek

    Leicester City, Shakespeare ile devam edecek

    İngiltere Premier Lig takımlarından , teknik direktörü Craig ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adam ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Mavi-beyazlı ekipte 2011 yılından bu yana antrenörlük yapan , şubat ayından görevine son verilen İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin ardından takımın başına getirilmişti.

    İngiliz teknik adamın göreve gelmesinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak küme düşme hattından uzaklaşan , ligi 44 puan ve averajla 12. sırada tamamladı.

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:49
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