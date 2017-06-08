Leicester City, Shakespeare ile devam edecek
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, teknik direktörü Craig Shakespeare ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adam ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Mavi-beyazlı ekipte 2011 yılından bu yana antrenörlük yapan Shakespeare, şubat ayından görevine son verilen İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin ardından takımın başına getirilmişti.
İngiliz teknik adamın göreve gelmesinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak küme düşme hattından uzaklaşan Leicester City, ligi 44 puan ve averajla 12. sırada tamamladı.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:49
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Arda Turan'a köşe yazısıyla yanıt
Toplam 16
Yorum
hüseyin Mili takım değil. Komplo takımı. O milli takımda volkan babacanda kovuşmalı. Ozaöam tamam KOSOVAAA...
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Fener kasırgası
Toplam 58
Yorum
Tzn1903 SonunaKatılıyorumKardeşBuSadeceFenerİçinDeğilBütünTakımlarİçinGeçerli.Millet18YaşındaFutbolcularKeşfeder135mlyn€SatarlarBizdeEmeklilereVrirz
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Yeni kaptan Mehmet Topal
Toplam 1
Yorum
Tanrinin eli Yani klavuzumuz karga!
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