Ibrahimovic United'dan ayrılıyor!
Manchester United, sözleşmesi bitecek olan Zlatan Ibrahimovic için kararını verdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sözleşmesi 30 Haziran 2017'de bitecek olan Ibrahimovic'e yeni sözleşme önermeyecek.
Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren 35 yaşındaki futbolcunun kariyerine 1 yıl daha devam etmesi bekleniyor.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:23
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Van Persie kalıyor!
Toplam 28
Yorum
austin sattığı kadar oyuncu alabiliyo üstünde alırsa uefaya yazdıramıyo ama süper ligde oynayabiliyo yani para yok idare edeceğiz demek bu..
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Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı
Toplam 10
Yorum
gs baska bi ünal aysal gelir borc yine cıkar merak etmeyin
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Galatasaray'ın Riva arazisi ihaleye çıktı
Toplam 10
Yorum
HAYKO81 TAMAM DEGERLENDİRİLMELİ AMA ALİ SAMİ YEN STADI GİBİ KANDIRILMAMALI MECİDİYEKÖYDEKİ DAİRE VE OFİSLERİN FİYATLARI BELLİ SEYRANTEPE SAÇMALIKTI
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