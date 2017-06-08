 Ibrahimovic United'dan ayrılıyor! – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    United'dan ayrılıyor!

    Ibrahimovic United'dan ayrılıyor!

    Manchester United, sözleşmesi bitecek olan Zlatan için kararını verdi.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sözleşmesi 30 Haziran 2017'de bitecek olan 'e yeni sözleşme önermeyecek.

    Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren 35 yaşındaki futbolcunun kariyerine 1 yıl daha devam etmesi bekleniyor.

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:23
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