Conte'den Costa'ya "ayrıl" mesajı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin golcüsü Diego Costa, teknik direktör Antonio Conte'nin gelecek sezonki kadro planında yer almadığını söyledi.
İspanya ile Kolombiya arasında oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarına röportaj veren Costa, Chelsea'deki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Chelsea'nin teknik direktörü Conte ile bu konuda konuştuğunu aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Conte mesaj göndererek gelecek sezon beni kadroda düşünmediğini ve takım bulmam gerektiğini söyledi." dedi.
İtalyan teknik adamla anlaşamadığını belirten Brezilya asıllı İspanyol golcü, "Geçen sezon aramızda iyi bir ilişki kuramadık. Beni takımında görmek istememesi ve bana güvenmemesi, çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.
Eski takımı Atletico Madrid'e dönme olasılığını da değerlendiren Costa, İspanyol temsilcisinin transfer yasağı nedeniyle imza atması halinde ocak ayına kadar forma giyemeyeceğini hatırlatarak, "Madrid'e gidersem 5 ay maça çıkamayacağım. Bu, üzerinde düşünmem gereken, karmaşık bir durum ama Atletico Madrid'i ve o kentte yaşamayı seviyorum." şeklinde konuştu.
Chelsea, geçen sezon 93 puanla ligde şampiyonluğa uzanırken, Costa ise 20 kez ağları sarsarak bu başarıda önemli pay sahibi olmuştu.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:37
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Arda Turan'a köşe yazısıyla yanıt
Toplam 1
Yorum
ruhi mücerret eline sağlık üstat Bilal meşe ,,geçmiş olsun .en zor savaş cahillikle savaştır..yanındayız
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Kameni geliyor
Toplam 12
Yorum
Ibo 35 Mac 48 Gol yemis Buun neresi atletik? Her Mac 1.4 gol yemis :) Hayirli ugurlu olsun fb ye
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Fener kasırgası
Toplam 30
Yorum
arslan merak etmeyin gençlerde oynayacak bu sene aykut hoca sayesinde.hakan cinemre, yasir subaşı, ramazan civelek, uygar m.zeybek.
Conte'den Costa'ya "ayrıl" mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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