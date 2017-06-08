Conte'den Costa'ya "ayrıl" mesajı

İspanya ile Kolombiya arasında oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarına röportaj veren Costa, Chelsea'deki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Chelsea'nin teknik direktörü Conte ile bu konuda konuştuğunu aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Conte mesaj göndererek gelecek sezon beni kadroda düşünmediğini ve takım bulmam gerektiğini söyledi." dedi.

İtalyan teknik adamla anlaşamadığını belirten Brezilya asıllı İspanyol golcü, "Geçen sezon aramızda iyi bir ilişki kuramadık. Beni takımında görmek istememesi ve bana güvenmemesi, çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Eski takımı Atletico Madrid'e dönme olasılığını da değerlendiren Costa, İspanyol temsilcisinin transfer yasağı nedeniyle imza atması halinde ocak ayına kadar forma giyemeyeceğini hatırlatarak, "Madrid'e gidersem 5 ay maça çıkamayacağım. Bu, üzerinde düşünmem gereken, karmaşık bir durum ama Atletico Madrid'i ve o kentte yaşamayı seviyorum." şeklinde konuştu.

Chelsea, geçen sezon 93 puanla ligde şampiyonluğa uzanırken, Costa ise 20 kez ağları sarsarak bu başarıda önemli pay sahibi olmuştu.