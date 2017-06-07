Manchester United, Real Madrid'i geçti
İngiltere'nin Manchester United Kulübü, en değerli futbol kulüpleri sıralamasında zirveye yükseldi.
Forbes dergisinin 2015-2016 sezonu gelirlerini hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre yüzde 11'lik artışla 3,69 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Manchester United, en değerli kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye yerleşti.
Son 5 yılda ilk kez zirveye çıkan Manchester United'ı, 3,64 milyar dolar değere sahip İspanya temsilcisi Barcelona takip etti. Diğer bir İspanyol kulübü Real Madrid ise 3,58 milyar dolar değeriyle üçüncü sıraya geriledi.
İngiltere'den 6 temsilcinin yer aldığı 2015-2016 sezonunun en değerli 10 futbol kulübü listesi şöyle:
|Kulüp
|Ülke
|Piyasa değeri (dolar)
|1
|Manchester United
|İngiltere
|3,69 milyar
|2
|Barcelona
|İspanya
|3,64 milyar
|3
|Real Madrid
|İspanya
|3,58 milyar
|4
|Bayern Münih
|Almanya
|2,71 milyar
|5
|Manchester City
|İngiltere
|2,08 milyar
|6
|Arsenal
|İngiltere
|1,93 milyar
|7
|Chelsea
|İngiltere
|1,85 milyar
|8
|Liverpool
|İngiltere
|1,49 milyar
|9
|Juventus
|İtalya
|1,26 milyar
|10
|Tottenham
|İngiltere
|1,06 milyar
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:27
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Fikret Orman'dan Euroleague eleştirisi!
Toplam 28
Yorum
Basketsever 30 Milyon harcayip 1 Milyon aliyorlar :))) Tam rakamlari bilmiyorum ama Avrupa Sampiyonu olup zarar ettigin tek organizasyon oldugu kesin!
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Yönetimde Sabri ayrılığı
Toplam 10
Yorum
rasheed yıllarca emek verdi ne ya, adam senede 2 milyon euro aldı sanki babasının hayrına oynadı, performansı gs de sağ bek oynayacak kapasite değil
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Igor Tudor’un gözü yollarda
Toplam 6
Yorum
rasheed selçuk, semih, sabri hatta sniejder bile gönderilsin bunları görmekten bıkkınlık geldi ,seneye bunlar kalıp takım kurulacaksa geçmiş olsun..
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