Liverpool'un Van Dijk ısrarı Southampton'ı kızdırdı

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un 25 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusuna art arda attığı telefon mesajlarının ardından kulübün izni olmaksızın ikilinin Blackpool'da buluştuğunu ileri süren Southampton yönetimi, Premier Lig yönetiminden Liverpool'un girişimlerini mercek altına almasını talep etti.

Liverpool, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana forma giymemesine karşın Chelsea ve Manchester City'nin de transfer listesinde yer alan Virgil van Dijk ile ilgili iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Southampton ise 5 yıllık daha sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcuyu satmak istemiyor.

Şampiyonluk özlemini gidermek ve Avrupa kulvarında başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Liverpool, Hollandalı futbolcu için 60 milyon sterlini gözden çıkardı. Transferin gerçekleşmesi halinde bu rakam, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Chelsea'den Brezilyalı David Luiz'i renklerine bağlarken bir savunma oyuncusu için ödenen 50 milyon sterlinlik rekoru geride bırakacak.

"Merseyside" temsilcisi, son üç yılda Southampton'dan Adam Lallana, Dejan Lovren, Sadio Mane, Nathaniel Clyne ve Rickie Lambert'i kadrosuna katmıştı.

Liverpool, transfer etmek istediği futbolcular için rakipleriyle ilk kez ihtilafa düşmüyor. 2000 yılında Middlesbrough'da forma giyen Christian Ziege'in transfer sürecinde 20 bin sterlin para cezası alan İngiliz ekibi, Stoke City'nin 12 yaşındaki futbolcusunu almak isterken kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında 100 bin sterlin para ve akademi futbolcuları için 2 yıl transfer yasağı cezasına çaptırılmıştı.