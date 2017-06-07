İlkay Gündoğan sahalara döndü
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, uzun sakatlık döneminin ardından yeşil sahalara döndü.
Kulübün sağlık ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan Türk asıllı Alman futbolcunun fotoğraflarını internet sitesinden ve sosyal medya hesabından taraftarlarıyla paylaşan Manchester ekibi, "Seni yeniden antrenman sahasında görmek harika." ifadesini kullandı.
Geçen sezon aralık ayında oynadığı Watford maçında Nordin Amrabat ile girdiği ikili mücadelenin ardından sağ dizinin çapraz bağları kopan 26 yaşındaki yıldız futbolcu sezonu kapamıştı.
Manchester City'nin sezon öncesinde Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 20 milyon sterline renklerine bağladığı İlkay Gündoğan, Premier Lig'de 10 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Katalan teknik adam Pep Guardiola'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm grup maçlarında görev verdiği yıldız futbolcu, kasım ayında 3-1 kazandıkları Barcelona maçında iki kez rakip fileleri havalandırmıştı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:31
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Cuma imzalıyor
Toplam 38
Yorum
amatör ruhlu türk yönetimleri nerede yaşlı , nerede para etmeyen miladı dolmuş oyuncu varsa , türk takımları iyi para yedirir takıma alır boşu boşuna para israfı bence
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Finalin programı belli oldu
Toplam 5
Yorum
OTERİTE Kimse Beşiktaşı hafife almasın buralara kadar geldiyse feneri de yener. Fener böyle giderse elenir. zafer sarhoşu oldular.
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Dilmen: Benim için kahramanlıktır
Toplam 71
Yorum
yakışır şüphelıydım fakat anladım kı federasyon başkanı artık RIdvan hoca.. yakışır.
İlkay Gündoğan sahalara döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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