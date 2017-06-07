İlkay Gündoğan sahalara döndü

Kulübün sağlık ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan Türk asıllı Alman futbolcunun fotoğraflarını internet sitesinden ve sosyal medya hesabından taraftarlarıyla paylaşan Manchester ekibi, "Seni yeniden antrenman sahasında görmek harika." ifadesini kullandı.

Geçen sezon aralık ayında oynadığı Watford maçında Nordin Amrabat ile girdiği ikili mücadelenin ardından sağ dizinin çapraz bağları kopan 26 yaşındaki yıldız futbolcu sezonu kapamıştı.

Manchester City'nin sezon öncesinde Almanya'nın Borussia Dortmund takımından 20 milyon sterline renklerine bağladığı İlkay Gündoğan, Premier Lig'de 10 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Katalan teknik adam Pep Guardiola'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm grup maçlarında görev verdiği yıldız futbolcu, kasım ayında 3-1 kazandıkları Barcelona maçında iki kez rakip fileleri havalandırmıştı.