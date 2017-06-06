Arsenal, Kolasinac'ı transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac'i renklerine bağladı.
Geçen hafta teknik direktör Arsene Wenger ile iki yıllık sözleşme imzalayan başkent temsilcisi, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen sol bek Kolasinac ile beş yıllık anlaşmaya vardı.
Everton, Manchester City ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 123 maçta forma giydi ve 4 gol attı. Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 17 karşılaşmada sahaya çıktı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 14:09
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Nabil Dirar Fener'de!
Toplam 18
Yorum
analiz umarım almazlar,şenerin yedeği bile olamayacak bi futbolcu,lütfen hücuma çıkan gerekirse şeneri yedek bırakacak bi futbolcu alın,
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Resmen Fenerli
Toplam 40
Yorum
alex FB kimlere ne paralar verdi.bu adam FByi tercih etti.helal olsun kuruşuna kadar.FBnin derdi senimi gerdi sen kendi işine bak.
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Kocaman’la Yıldırım zirve
Toplam 22
Yorum
necmi siz öyle zannedin sonuç kupa başarı istiyorsanız yılladır türkiyeyi tanıyan aykut kurtarır feneri başka kimse kurtaramaz
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