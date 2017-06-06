 Arsenal, Kolasinac'ı transfer etti – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Arsenal, Kolasinac'ı transfer etti

    Arsenal, Kolasinac'ı transfer etti

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac'i renklerine bağladı.

    Geçen hafta teknik direktör Arsene Wenger ile iki yıllık sözleşme imzalayan başkent temsilcisi, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen sol bek Kolasinac ile beş yıllık anlaşmaya vardı.

    Everton, Manchester City ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 123 maçta forma giydi ve 4 gol attı. Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 17 karşılaşmada sahaya çıktı.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:09
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