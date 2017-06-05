Hazard'a milli takım yaramadı!
İngiliz ekibi Chelsea'nin Belçikalı yıldız futbolcusu Eden Hazard, milli takım kampında sakatlandı.
Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında antrenman sırasında sakatlanan Hazard'ın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği bildirildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Chelsea'nin Premier Lig'de geride kalan sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük paya sahip Hazard'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde H Grubu'nda yer alan Belçika, 9 Haziran Cuma günü Estonya'ya konuk olacak. Grupta 5 maç sonunda 13 puan toplayan Belçika, Yunanistan'ın iki puan önünde lider durumda bulunuyor.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:16
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 50
Yorum
TARAFTARA acıyorum taraftarada futbol bitmiş ülkede tatilciler paracılar daha rahat etsin rahat hayat yasasın diye forma alıyolar
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 50
Yorum
CAcapa para ve güzel tatil peşindeler bunlarda takım para kazansının derdine düşmüş :D abicim futbol bitti ülkede hala anlamıyomusunz
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Beşiktaş için flaş iddia!
Toplam 56
Yorum
Dolandırıcının kralı örölig Başkanın dediği bile anlayamayan renkliler var.Başkan kupaya bir şey demiyor kupa başarıdır Başkan verdikleri paraya kızıyor.
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