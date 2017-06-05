Hazard 3 ay yok!
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.
Chelsea Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Belçika Milli Takımı'nın antrenmanı sırasında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Hazard, ameliyat edildi. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun, sağlığına kavuşmasının 3 ay süreceği belirtildi.
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Chelsea'nin Premier Lig'de geride kalan sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük paya sahip Hazard, 36 maçta 16 gol ve 5 asist üretmişti.
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde H Grubu'nda yer alan Belçika, 9 Haziran Cuma günü Estonya'ya konuk olacak. Grupta 5 maç sonunda 13 puan toplayan Belçika, Yunanistan'ın iki puan önünde lider durumda bulunuyor.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:58
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Başkan Orman yeni projesini açıkladı
Toplam 4
Yorum
Hayaller alemi Bjk şampiyonlar ligi kupasını da alsa, bırak dünya kulübü olmayı, Türkiyede Fb ve Gs' den sonra gelen 3. kulüp olma özelliğini koruyacaktır.
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 2
Yorum
Karadeniz Trabzon taraftarı Bursa'dan gol yiyor seviniyor. Başkanda burada birilerine atıp tutuyor. Zor şampiyon olursunuz siz.
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Başkan Orman yeni projesini açıkladı
Toplam 4
Yorum
Baskan Zafer sarhosu Ayarsız atmaya basladı fb nin 1 milyon üyesine döndü
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