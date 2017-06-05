 Hazard 3 ay yok! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Hazard 3 ay yok!

    Hazard 3 ay yok!

    İngiltere Premier Lig takımlarından 'nin Belçikalı futbolcusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.

    Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Belçika Milli Takımı'nın antrenmanı sırasında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Hazard, ameliyat edildi. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun, sağlığına kavuşmasının 3 ay süreceği belirtildi.
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    Chelsea'nin Premier Lig'de geride kalan sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük paya sahip Hazard, 36 maçta 16 gol ve 5 asist üretmişti.

    Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde H Grubu'nda yer alan Belçika, 9 Haziran Cuma günü Estonya'ya konuk olacak. Grupta 5 maç sonunda 13 puan toplayan Belçika, Yunanistan'ın iki puan önünde lider durumda bulunuyor.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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