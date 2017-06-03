Mahrez, yol ayrımında
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez ile ilgilendiklerini doğruladı.
Başkent ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayan Fransız teknik adam, Leicester City'den ayrılmak istediğini açıklayan 26 yaşındaki Mahrez'in transferini değerlendirdiklerini belirterek, "Onun için teklifte bulunduk mu? Henüz değil. Bunun anlamı yapabiliriz de yapmayabiliriz de." ifadelerini kullandı.
Cezayirli futbolcunun iki sezon önce Leicester City'nin tarihi şampiyonluğunda önemli etkisi olduğunu belirten Wenger, geçen sezon yaşanan sıkıntıların Mahrez'in kalitesinden bir şey götürmediğini söyledi.
Fransa'nın Le Havre takımından 2014 yılında 400 bin sterlin bonservisle Leicester City'e gelen Mahrez, şampiyonluk turu attığı sezonun ardından Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın futbolcusu seçilmişti.
Mahrez ile birlikte şampiyon kadroda yer alan Fransız futbolcu N'Golo Kante, geçen sezon başında Chelsea'ye transfer olmuştu.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:06
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 15
Yorum
Gs Kayserili stoper Mabiala boyu 1.89 her maç bize kafayla gol atıyor.Sözleşmesi bitmiş..Bari bedavaya onu alın.500 bin fazla maaş vermeyin
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
kadonaliz kadroyu aykut kurmuştur kesin koşun yeterki koşun tesadüf bi golle galip geliriz belki felsefi ile dünya futboluna hakim arkadaş nasıl olsa
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli Golüde advocat atar artık
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