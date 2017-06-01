M.City, Yaya Toure'nin sözleşmesini yeniledi
İngiliz ekibi Manchester City, Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure'nin sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Toure'nin sona eren sözleşmesinin bir yıllığına uzatıldığı bildirildi.
Manchester City'nin 2010'da Barcelona'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Toure, geride kalan sezonda takımıyla çıktığı 31 maçta 7 gol attı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:24
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