 M.City, Yaya Toure'nin sözleşmesini yeniledi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    M.City, 'nin sözleşmesini yeniledi

    M.City, Yaya Toure'nin sözleşmesini yeniledi

    İngiliz ekibi Manchester City, Fildişi Sahilli futbolcu 'nin sözleşmesini yeniledi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Toure'nin sona eren sözleşmesinin bir yıllığına uzatıldığı bildirildi.

    Manchester City'nin 2010'da Barcelona'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Toure, geride kalan sezonda takımıyla çıktığı 31 maçta 7 gol attı.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:24
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