Guardiola transfere doymuyor
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'i transfer etti.
Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İngiliz ekibi Manchester City 23 yaşındaki Moraes'i 35 milyon sterlin bonservisle renklerine bağladı.
İki sezondur Portekiz ekibinin kalesini koruyan Brezilyalı file bekçisi, iki kez lig şampiyonluğu, birer kez de Portekiz Kupası, Portekiz Lig Kupası ve Portekiz Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Moraes, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş ile oynadıkları ve ilki 1-1, ikincisi 3-3 sona eren karşılaşmalarda 90 dakika görev almıştı.
Manchester City, ilk transferini Fransa Futbol Ligi'nde Monaco ile şampiyonluk yaşayan Portekizli oyun kurucu Bernardo Silva için 43 milyon sterlin bonservis ödeyerek yapmıştı.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:56
-
"Şampiyonluklarda soru işaretleri var"
Toplam 11
Yorum
BILMEDEN ÖTMEYIN 59 Sezonu öncesi BJK sampiyon olmus ve Türkiye'yi Avrupa da "TÜRKIYE SAMPIYONU" olarak temsil etmistir ve bundan evvelde baska takim yoktur.
-
Trabzonspor'dan spekülasyonlara yanıt!
Toplam 1
Yorum
54 imparatorluğu kime ne,istediği gibi çıkar.hedef kalmamış sonmaç ister satacağı yedekleri dener ister geçen yıl son 5 maçtaki gibi gençlerle oynar.kime nee
-
Gomis zirvesi!
Toplam 84
Yorum
sporcu keşke beni alsalar üstelik ben bunların hiçbirini istemiyorum :)))
Guardiola transfere doymuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.