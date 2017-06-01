 Arsenal’de mutlu son – Fotomaç – 01 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Arsenal’de mutlu son

    Arsenal’de mutlu son
    Premier Lig'de sezonun en çok eleştirilen teknik direktörü olan , Arsenal' le sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Fransız hocaya gelecek sezon için de 100 milyon Pound bütçe verileceği belirtildi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arsenal’de mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.