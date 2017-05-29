 Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu

    Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu

    İngiltere Championship play-off finalinde normal süresi ve uzatma devreleri golsüz biten maçta Reading'e penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayan Huddersfield Town, Premier Lig'e çıkan son takım oldu.

    Premier Lig'e yükselen üçüncü takımı belirlemek için Wembley Stadı'nda oynanan play-off finalinde, Huddersfield Town ile Reading karşılaştı.

    Normal süresi ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayan karşılaşmanın galibi, penaltı atışları sonucunda belirlendi. Penaltı atışlarında, eski Hollandalı futbolcu Jaap Stam'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Reading'e 4-3 üstünlük sağlayan Huddersfield Town, 45 yıl sonra İngiltere'nin en üst düzey liginde yer alma hakkı elde etti.

    Daha önce Newcastle United ve Brighton & Hove Albion, Premier Lig'e yükselmeye hak kazanmıştı. Sunderland, Middlesbrough ve Hull City ise Premier Lig'den düşen takımlar olmuştu.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:56
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