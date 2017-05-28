Alkışlar Liverpool’a

Liverpool, Ramazan dolayısıyla müslüman futbolcuları Emre Can ve Sadio Mane için mescit inşa etti. Oyuncuların sahur ve iftar ihtiyaçları için de aşçı tutuldu.

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Liverpool, Ramazan ayı dolayısıyla dini inançları gereği farklı imkanlara ihtiyaç duyan Emre Can ve Sadio Mane'ye özel muamele yapacak. Ramazan boyunca Emre ve Mane'nin sahur ve iftar ihtiyaçları için aşçı ayarlayan kulüp, ayrıca ikilinin ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için tesislerinde mescit odası da inşa etti. Türkiye'de en çok destek gören yabancı takımlar arasında yer alan Liverpool'un bu duyarlı ve şık düşüncesi alkış topladı.



Bundan 2 yıl önce ırkçı bir taraftarın stat içinde namaz kılan Müslüman bir taraftara tepki göstermesi üzerine ayaklanan binlerce Liverpoollu, sosyal medyadan kulübe mesaj yağdırarak kulübün mescit açmasını isteyerek örnek bir davranışta bulunmuştu.