Alkışlar Liverpool’a
Liverpool, Ramazan dolayısıyla müslüman futbolcuları Emre Can ve Sadio Mane için mescit inşa etti. Oyuncuların sahur ve iftar ihtiyaçları için de aşçı tutuldu.
Bundan 2 yıl önce ırkçı bir taraftarın stat içinde namaz kılan Müslüman bir taraftara tepki göstermesi üzerine ayaklanan binlerce Liverpoollu, sosyal medyadan kulübe mesaj yağdırarak kulübün mescit açmasını isteyerek örnek bir davranışta bulunmuştu.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:28
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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