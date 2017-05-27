Conte, Chelsea'yi bırakmıyor

Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Conte, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sözleşmeye saygı duymak gerek. Gelecekle ilgili bazı önemli şeyleri inşa etmek istiyorum. Kadromuz için en iyisini yapmak hedefim. Her zaman kulübümü kendimden daha fazla düşündüm." ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki teknik adam, transfer döneminde büyük bir atılım yapmayı düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

Bu sezon başına geçtiği İngiliz kulübü ile 46 maçta 37 galibiyet alan Conte, Chelsea'ye İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu getirdi. Ayrıca Chelsea, Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde bu akşam Arsenal ile karşılaşacak.