Conte, Chelsea'yi bırakmıyor
İngiltere Premier Lig'in 2016-2017 sezonu şampiyonu Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımın başında kalacağını belirtti.
Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Conte, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sözleşmeye saygı duymak gerek. Gelecekle ilgili bazı önemli şeyleri inşa etmek istiyorum. Kadromuz için en iyisini yapmak hedefim. Her zaman kulübümü kendimden daha fazla düşündüm." ifadelerini kullandı.
47 yaşındaki teknik adam, transfer döneminde büyük bir atılım yapmayı düşünmediklerini de sözlerine ekledi.
Bu sezon başına geçtiği İngiliz kulübü ile 46 maçta 37 galibiyet alan Conte, Chelsea'ye İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu getirdi. Ayrıca Chelsea, Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde bu akşam Arsenal ile karşılaşacak.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:28
-
Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 14
Yorum
BETO Bu çocuk şımarık,ukala,bencil,kaprisli,milli maçlardan ve Dortmund maçlarından izlediğim kadarı ile yani Şenol hoca adam eder mi bilmem
-
''Yeter! Kulübü rahat bırakın''
Toplam 5
Yorum
acg 1461 Kadıköyde feneri 3-2 yendi. İsterseniz sizde yenersiniz. Ama çok çalışmanız lazım.90 dakika çin gibi olmanız lazım.
-
Traore yarışı kızıştı
Toplam 4
Yorum
ŞARTINIZA UYMUYOR. HADİ ALIN BAKALIM TRAORE Yİ DE GÖRELİM SİZİ. İŞ OLSUN DİYE KONUŞMAYI BIRAKIN İCRAATI GÖRELİM SN ÖZBEK VE SN ERGÜN. ALAMAZSINIZ ÇÜNKÜ 35-45
Conte, Chelsea'yi bırakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.