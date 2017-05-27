Bernardo Silva Manchester City'de!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız ekibi Monaco'dan kadroya dahil edilen Silva'nın transferinin 1 Temmuz'dan itibaren resmiyet kazanacağı bildirildi.

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İngiliz basını, Manchester temsilcisinin kadrosuna kattığı Silva için Monaco'ya yaklaşık 49 milyon avro ödeyeceğini iddia etti.

Kariyerine Portekiz'in Benfica takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2014'te Monaco'ya transfer oldu. Kırmızı-beyazlı ekip ile lig şampiyonluğu yaşadığı 2016-2017 sezonunda 58 maça çıkan Silva, 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.