İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli milli futbolcu Bernardo Silva'yı renklerine bağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız ekibi Monaco'dan kadroya dahil edilen Silva'nın transferinin 1 Temmuz'dan itibaren resmiyet kazanacağı bildirildi.
Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İngiliz basını, Manchester temsilcisinin kadrosuna kattığı Silva için Monaco'ya yaklaşık 49 milyon avro ödeyeceğini iddia etti.
Kariyerine Portekiz'in Benfica takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2014'te Monaco'ya transfer oldu. Kırmızı-beyazlı ekip ile lig şampiyonluğu yaşadığı 2016-2017 sezonunda 58 maça çıkan Silva, 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:05
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
Bernardo Silva Manchester City'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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