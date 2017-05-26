Man United, Valencia'nın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.
Anlaşma sonrası değerlendirmede bulunan Valencia, "Sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Çarşamba gecesi UEFA Avrupa Ligi'ni kazandık ve bu maçta sahaya kaptan olarak çıkmam büyük onurdu. Bana güvenen teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya, aileme, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ekvadorlu futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho ise "Buraya gelmeden önce Valencia'nın çok özel bir oyuncu olduğunu biliyordum. Nasıl mükemmel bir insan olduğuyla ilgili ise bir fikrim yoktu. Bu kadar iyi bir oyuncuya sahip olmak gerçekten bir ayrıcalık." değerlendirmesinde bulundu.
2009 yılında İngiliz ekibine katılan Valencia, Manchester United formasıyla 291 maça çıkıp 22 gole imza attı.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:41
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Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı
Toplam 17
Yorum
Beşiktaşlı Bawer Kardeşim Sen Heralde Anlamıyorsun O Paraya Bonservisi Elinde Olan Adama İmza Parası Verilir İnter onu imza Parası 1M Euro Vermiş Zaten
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 8
Yorum
yaralı aslan Dany vakti zamanında BJK de kiralıkken uyduruk bir penaltı yaptırıp bizi şampiyon yapmıştı.Alacağı para helal olsun danime.
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Kaleye Meksikalı Ochoa
Toplam 5
Yorum
acg Onur kaç gol yedi.
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