Bernardo Silva Manchester'da!
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli milli futbolcu Bernardo Silva'yı renklerine bağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız ekibi Monaco'dan kadroya dahil edilen Silva'nın transferinin 1 Temmuz'dan itibaren resmiyet kazanacağı bildirildi.
Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İngiliz basını, Manchester temsilcisinin kadrosuna kattığı Silva için Monaco'ya yaklaşık 49 milyon avro ödeyeceğini iddia etti.
Kariyerine Portekiz'in Benfica takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2014'te Monaco'ya transfer oldu. Kırmızı-beyazlı ekip ile lig şampiyonluğu yaşadığı 2016-2017 sezonunda 58 maça çıkan Silva, 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:18
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 52
Yorum
lens lens bjk ye yaramaz
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Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı
Toplam 29
Yorum
Ertan Hadi hayırlısı olsun. İnşallah geriside bu çabukluk ve planlılıkta gerçekleşir. Çünkü çok pürüz olacak durumlar var. Gitmek istmeyen neolaca
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 93
Yorum
Kara Kargalar gak dedi Kedi ulaşamadığı ciğere misali eğer BEŞİKTAŞ EUROLİG ŞAMPİYONU olsaydı önce bu BAYRAĞI asarlardı, sonrada FUTBOLDA ikinci bayrağı yanına cuk
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