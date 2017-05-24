 Suat Kaya İngiltere yolcusu – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    İngiltere yolcusu

    Suat Kaya İngiltere yolcusu

    Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA Kupası aldığı efsane kadronun içinde yer alan 'ya İngiltere 1. Lig takımlarından 'dan teklif aldı.

    Spor Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor Teknik Direktörü , İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden 'ın, yöneticileriyle cumartesi günü İstanbul'da görüşeceğini açıkladı.

    Londra'ya da gideceğini dile getiren Kaya, "İngiltere'den teklif gelmesi onur verici. Bir Türk teknik adam olarak ülkemi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmeyi isterim" diye konuştu.

    Kulüp sahibinin Dubai'de iş hayatını sürdüren bir İngiliz olduğunu belirten Kaya, "Gillingham kulubü benimle ilgili referanslar toplamış. Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerimi araştırmışlar. Artık her şey yüz yüze görüşmede netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.

    Futbolculuk döneminde yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası'yla Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki teknik direktör, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'da görev yaptı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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