Jem Karacan, İngiltere'de kaldı!
İngiltere Championship takımlarından Bolton Wanderers, milli futbolcu Jem Karacan ile sözleşme yeniledi.
Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Bolton Wanderers'a giden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, lacivert-beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon mart ve nisan aylarında İngiliz ekibiyle 5 maça çıkan Jem Karacan, 3-0 kazandıkları Peterborough karşısında takımının ilk golünü kaydetmişti.
Milli futbolcu kariyeri boyunca Reading, Bournemouth, Millwall, Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:52
-
Kaleye yeni aday
Toplam 3
Yorum
Fnatic' Düzgün bi adam alın işte artık..
-
Gözler formalarda
Toplam 7
Yorum
kk siyah olan piknikte giyilecek herhalde
-
Şenol Güneş ilklerin peşinde
Toplam 3
Yorum
KartaL Onların var olduğu zamanları ve Beşiktaşın Hakkının Nasıl Yendiğini Ve Çalınan Şampiyonlarımızı da Gördük...O Sene Bu Sene Şampiyon Beşiktaş
Jem Karacan, İngiltere'de kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.