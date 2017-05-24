 Jem Karacan, İngiltere'de kaldı! – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Jem Karacan, İngiltere'de kaldı!

    Jem Karacan, İngiltere'de kaldı!

    İngiltere Championship takımlarından Bolton Wanderers, milli futbolcu Jem Karacan ile sözleşme yeniledi.

    Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Bolton Wanderers'a giden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, lacivert-beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Geçen sezon mart ve nisan aylarında İngiliz ekibiyle 5 maça çıkan Jem Karacan, 3-0 kazandıkları Peterborough karşısında takımının ilk golünü kaydetmişti.

    Milli futbolcu kariyeri boyunca Reading, Bournemouth, Millwall, Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:52
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