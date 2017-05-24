 İtalyan iş adamı İngiltere'den kulüp aldı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    İtalyan iş adamı İngiltere'den kulüp aldı

    İtalyan iş adamı İngiltere'den kulüp aldı

    İtalyan iş adamı Andrea Radrizzani, İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Championship temsilcisi Leeds United'ın hisselerinin tamamını satın aldı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ocak ayında kulübün hisselerinin yüzde 50'sini satın alan Radrizzani'nin, kalan kısmını da devralarak kulübün yeni sahibi ve başkanı olduğu belirtildi.

    İtalyan iş adamı Radrizzani, kulübün eski sahibi vatandaşı Massimo Cellino'ya teşekkür ederek, "Uzun yıllar Leeds United'ın başında kalmak ve takımı yeniden eski başarılı günlerine döndürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon İngiltere Championship'i 7'nci sırada bitiren Leeds United, 5 puan farkla play-off'lara katılmayı başaramadı.

    1919 yılında kurulan Leeds United, o zamanki adıyla İngiltere 1. Futbol Ligi'nde tarihinde 3 kez (1968-69, 1973-74, 1991-92) şampiyonluk yaşamıştı.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:20
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