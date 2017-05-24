İtalyan iş adamı İngiltere'den kulüp aldı
İtalyan iş adamı Andrea Radrizzani, İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Championship temsilcisi Leeds United'ın hisselerinin tamamını satın aldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ocak ayında kulübün hisselerinin yüzde 50'sini satın alan Radrizzani'nin, kalan kısmını da devralarak kulübün yeni sahibi ve başkanı olduğu belirtildi.
İtalyan iş adamı Radrizzani, kulübün eski sahibi vatandaşı Massimo Cellino'ya teşekkür ederek, "Uzun yıllar Leeds United'ın başında kalmak ve takımı yeniden eski başarılı günlerine döndürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bu sezon İngiltere Championship'i 7'nci sırada bitiren Leeds United, 5 puan farkla play-off'lara katılmayı başaramadı.
1919 yılında kurulan Leeds United, o zamanki adıyla İngiltere 1. Futbol Ligi'nde tarihinde 3 kez (1968-69, 1973-74, 1991-92) şampiyonluk yaşamıştı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:20
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 21
Yorum
MERT Eto'o 36 yaşında , Wagner Love 33 , Adebayor 33 yaptıkları ortada. Mario Gomez 31 yaşında, Hagi'nin GS ye geldiği yaşta. Ne anlatıyosun?
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 26
Yorum
han evvela kalcakmı gitcek mi yönetim bu çözülsün yeni sezon öncesi. transfer yapıp 2 ay sonra gidecekse Galatasaray a ihanet olur ...
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A Spor’da müthiş final
Toplam 2
Yorum
Koçak HAYDİ DADAŞIM BU AKŞAM ZAFER BEKLİYORUZ SENDEN.
İtalyan iş adamı İngiltere'den kulüp aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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