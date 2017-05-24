Chelsea'den anlamlı hareket
Chelsea Kulübü, İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını iptal etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester kentinde meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sebebiyle İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kutlamanın uygun olmayacağı, bu yüzden 28 Mayıs Pazar günü Londra'da gerçekleştirilmesi planlanan zafer turunun iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, mevcut koşullarda Londra sokaklarında yapılacak biletsiz bir organizasyonun risk oluşturabileceği aktarılarak taraftarların bu kararı anlayışla karşılamasının beklendiği ifade edildi.
Ayrıca Chelseali futbolcuların, terör saldırısında hayatını kaybedenler için 27 Mayıs Cumartesi günü Arsenal ile oynanacak Federasyonu Kupası finalinde sahaya siyah bantla çıkacağı belirtildi.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:35
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Muslera Lazio’ya
Toplam 17
Yorum
austin bu yönetimin bulduğu iyi oyuncu varmı hala o dönem bulunan yıldızlar gitmesin diyoruz bunlar kesinlikle oyuncu filan bulamaz..
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Gözler formalarda
Toplam 9
Yorum
korkut parçalı olanın hali içimi parçaladı, siyah da pijama niyetine olur arkadaş bu ne zevksizlik mahsus mu yapıyorlar nedir
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 23
Yorum
austin kalsa keşke ama bela olur seneye geçen yılda zorla kaldı..bu yönetim kimi gönderse yerine 3-5 düşük seviye transferi yaptı.
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