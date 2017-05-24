Chelsea şampiyonluğu kutlamayacak!
Chelsea Kulübü, İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terör saldırı nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını iptal etti.
Chelsea kulübünden yapılan açıklamada, Manchester kentinde meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sebebiyle İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kutlamanın uygun olmayacağı belirtildi.
Kulüp, bu yüzden 28 Mayıs Pazar günü Londra'da gerçekleştirilmesi planlanan zafer turunun iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, mevcut koşullarda Londra sokaklarında yapılacak biletsiz bir organizasyonun risk oluşturabileceği aktarılarak taraftarların bu kararı anlayışla karşılamasının beklendiği ifade edildi.
Ayrıca Chelseali futbolcuların, terör saldırısında hayatını kaybedenler için 27 Mayıs Cumartesi günü Arsenal ile oynanacak Federasyonu Kupası finalinde sahaya siyah bantla çıkacağı belirtildi.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:08
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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F.Bahçe’yi kutlamıyorum
Toplam 15
Yorum
mustafa Fenerbahcenin onun kutlamasına ilhtiyacı yok.
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