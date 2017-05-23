UEFA'dan Manchester saldırısı açıklaması
UEFA, İngiltere'nin Manchester kentinde dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yarın oynanacak Avrupa Ligi finali öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin açılış töreni, dün Manchester'da gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle kısaltılacak.
Ajax ile Manchester United kulüplerinin karşılaşacağı final maçı öncesinde, saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:29
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
x bizim millet ilber hocamın deyimiyle çok cahil yahu daha tesadüf kelimesinin anlamını bilmiyor aziz süper kupa da bizim müzemizde gel gel xD
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
1907 Ne Gs nin kazandigi Uefa kupasi ne de Bizim Eurocup tesaduf degil alinteridir. Tesekkurler...
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"Ayıp! 30 kere söyledik..."
Toplam 29
Yorum
1907 haramdir size son iki yilin mhk ve tff ile alinan sampitonluklari yaziklar olsun insallah cikar bir taraflarinizdan
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