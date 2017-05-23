 UEFA'dan Manchester saldırısı açıklaması – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    'dan saldırısı açıklaması

    UEFA'dan Manchester saldırısı açıklaması

    , İngiltere'nin kentinde dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yarın oynanacak Avrupa Ligi finali öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

    'dan yapılan açıklamaya göre, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin açılış töreni, dün 'da gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle kısaltılacak.

    Ajax ile Manchester United kulüplerinin karşılaşacağı final maçı öncesinde, saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:29
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