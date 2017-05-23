Adanaspor Başkanı Sedat Sözlü'den adaylara öneri

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sedat Sözlü, sezon boyunca çeşitli sorunlar yaşadıklarını anlattı. Sezon başında 6 milyon liralık borç tablosuyla karşılaştıklarını aktaran Sözlü, "Ödemek zor oldu. İlk hafta lisansları yetiştiremeyince genç takımla sahaya çıkmak zorunda kaldık. Böyle zorlu süreçte başladık. Ekonomik buhranlı bir şekilde sıkıntılı sezona başlayınca bu sezona yayıldı. Beraberinde hakem hataları derken, zirveden bahsederken küme düşmeme potasında kendimizi bulduk" dedi.



Her şeye karşın kulübün kümede kaldığına dikkat çeken Sedat Sözlü, şöyle devam etti: "Az kalsın düşecektik. Şanlıurfa'nın bizden 2 misli bütçesi vardı, balıklama düştü. Biz de o duruma geldik ama buna müsaade etmedik. Sorumluluğu kendim aldım. Başkan adayı olmayacağımı belirmiştim. Adana Demirspor gibi bir yerde teknik direktörlük yapmak, bu camiada hizmet etmek çok zor. Tamam Adana Demirspor çok büyük bir camia, dışarıda tribünleri dolduruyor, herkes başkanlık yapmak istiyor ama teknik direktörlük de başkanlık da çok zor."



'ADAY İŞARET ETMEM'



Başkan adaylığı için Müslüm Susar, Nilay Ateşoğulları ve İmam Gazali Hiradağı'nın başvuru yaptığını sonrasında Hiradağı'nın adaylıktan çekildiğini anımsatan Sözlü, adaylarla ilgili şöyle konuştu: "Geriye iki aday kaldı. Genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamayacak gibi görünüyor. 2 adaya rağmen bir belirsizlik var. Şimdi 2 kıymetli ve çok heyecanlı arkadaşımız var, Müslüm Susar ve Nilay Ateşoğulları. Delege hangisini seçerse odur. Ona delegeler karar verecek. Adana Demirspor Türk futbolunda isim yapmış, köklü bir kulüp. İşçilerin, taraftarların kurduğu bir kulüp. Adayların bunun farkında olmaları lazım. Bu süreçte Adana Demirspor'da çok adaylılık kulübün güçlü olduğunu gösterir. Daha güçlü adaylarımız çıkar inşallah ama şimdi 2 aday dışında aday yok."



'ÖNCE TRANSFER SONRA TEKNİK DİREKTÖR'



Başkanlığa aday olmayacağını daha önce açıkladığını belirten Sedat Sözlü, aday olacaklara da, şu önerilerde bulundu. "Ben 2senedir önce teknik direktörleri getirdim. Gelecek başkan önce transferi yapsın, ondan sonra teknik direktörü getirsin derim. Biz teknik direktörlerin ağzına baktıkça bu hatayı yapıyorum 2 sezondur. Bu sezon geleyim, düşünmüyorum ama diyelim ki geldim, kesinlikle önce transferi yaparım sonra teknik direktörü getiririm ama gelmeyeceğim. Malatya maçından sonra bitmiştir benim için."