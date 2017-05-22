İngiltere'de yılın golü Emre Can'dan
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın attığı gol, futbolseverler tarafından "yılın golü" seçildi.
Emre Can, oylamada Arsenal'ın Fransız yıldızı Olivier Giroud ve West Ham United'ın forveti Andy Carroll'ı geride bıraktı.
Liverpoollu futbolcu, daha önce de İngiliz Sky kanalının yaptığı ve 85 bin futbolseverin katıldığı "yılın golü" oylamasında, yüzde 36'lık oranla ilk sırada yer almıştı. Bu oylamada Giroud ikinci, Manchester United'ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan da üçüncü olmuştu.
Bu sezon Liverpool formasıyla lig ve kupada toplam 39 maçta forma giyen Emre Can, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:28
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Büyük takas!
Toplam 38
Yorum
adrian Tolgayın mutlu olduğunu devam edeceğini kendi ağzıyla dile getirdi üstelik ozan kiiiim tolgay nerelerde
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Şampiyon Fenerbahçe
Toplam 20
Yorum
HCK / BJK TÜRKİYE'MİZİN TAKIMLARINDAN BİRİ OLAN FENERBAHÇE'YE HELAL OLSUN TEBRİKLER. İNŞAALLAH DİĞER TÜRK TAKIMLARIMIZDA BU BAŞARIYA EGALE EDERLER...
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Büyük takas!
Toplam 38
Yorum
kartal yuh artık ne işi var o çam yarmasının bu takımda
İngiltere'de yılın golü Emre Can'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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