 Henry’den Arsenal’e Sanchez önerisi – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Henry’den Arsenal’e Sanchez önerisi

    Henry’den Arsenal’e Sanchez önerisi

    Arsenal efsanesi Thierry Henry, takımdan ayrılması gündeme gelen Şilili Alexis Sanchez hakkında açıklamalarda bulundu.

    Efsane Fransız oyuncu, "Sanchez umarım kulüpte kalır, çünkü o Arsenal için hayati bir oyuncu. İnsanlar onun tutumlarını sorguluyor ancak bence Arsenal'in onun gibi oyunculara ihtiyacı var. Arsenal, takımı onun üzerine kurmalı. Görünen o ki, Sanchez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Onu isteyen diğer kulüpleri mi dinleyecek yoksa takımda mı kalacak? Neler olacak göreceğiz. Gerçek şu ki, o 28 yaşında ve zaman hızla geçiyor" dedi.

    Adı birçok kulüple anılan Alexis Sanchez'in, çıkan haberlere rağmen yaz transfer döneminde ne yapacağı halen belirsizliğini koruyor. Hiç hüphesiz, alacağı kararda Arsenal'in bu sezon ligi ilk dört dışında bitirerek 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalacak olması da etkili olacak.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:46
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