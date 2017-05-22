Henry’den Arsenal’e Sanchez önerisi
Arsenal efsanesi Thierry Henry, takımdan ayrılması gündeme gelen Şilili Alexis Sanchez hakkında açıklamalarda bulundu.
Efsane Fransız oyuncu, "Sanchez umarım kulüpte kalır, çünkü o Arsenal için hayati bir oyuncu. İnsanlar onun tutumlarını sorguluyor ancak bence Arsenal'in onun gibi oyunculara ihtiyacı var. Arsenal, takımı onun üzerine kurmalı. Görünen o ki, Sanchez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Onu isteyen diğer kulüpleri mi dinleyecek yoksa takımda mı kalacak? Neler olacak göreceğiz. Gerçek şu ki, o 28 yaşında ve zaman hızla geçiyor" dedi.
Adı birçok kulüple anılan Alexis Sanchez'in, çıkan haberlere rağmen yaz transfer döneminde ne yapacağı halen belirsizliğini koruyor. Hiç hüphesiz, alacağı kararda Arsenal'in bu sezon ligi ilk dört dışında bitirerek 21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalacak olması da etkili olacak.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:46
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"Tesadüf değil..."
Toplam 67
Yorum
Sneijder_W Aziz biraz basketboldan anlasa Febe o kupayı alamazdı. Anlamadığı için karışamıyor takıma o sayede Obra aldı kupayı yabancı oyuncularla
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Büyük takas!
Toplam 53
Yorum
Köyiçi Ozan gelsin tabi ya! Malzemeci Süreyya abimize yardimci olur, parlatilacak, bakimi yapilacak krampon çok :))
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Takım olmak zor
Toplam 5
Yorum
ged 61 bir hoca nın aklı fikri takım da ve kulüp de olmalı..yoksa nasıl transfer yapayım hangi menejeri kullanayım olmamalı...
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