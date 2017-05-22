David Moyes istifa etti
İngiltere Premier Lig 2016-2017 sezonu sonunda küme düşen Sunderland'in teknik direktörü David Moyes, istifa etti.
İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Ellis Short, sezon başından beri teknik direktörlük görevinde bulunan 54 yaşındaki Moyes'in istifasını kabul etti.
4 yıllık kontratı bulunan Moyes yönetimindeki Sunderland, 24 puanla Premier Lig'i son sırada tamamlamış ve 10 yıl sonra küme düşmüştü.
Daha önce Everton ve Manchester United'ı çalıştıran Moyes, Sunderland'e gelmeden önce ise bir yıllığına İspanyol kulübü Real Sociedad'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:38
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"Tesadüf değil..."
Toplam 103
Yorum
Dantes EUROLEAGUE ŞAMPİYONU sizi aşar, kendi aranızda Bjk-Kasmpaşa maçını yorumlayın siz.. 1.5 Milyar insan canlı izledi ve FB AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
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Büyük takas!
Toplam 89
Yorum
asdfgjk Sen ya futboldan anlamiyon ya da ozani bize kakalamaya calisiyon ))
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Stopere son aday Kompany
Toplam 9
Yorum
öğretici 1.83 boyundaki adam genç olsa ne olur ? kafasının üstünden kafa vurdurtuyorlar. stoper dediğin 1.90 boyunda atletik hızlı ve zayıf olmalı !
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