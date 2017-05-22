 David Moyes istifa etti – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    istifa etti

    David Moyes istifa etti

    İngiltere Premier Lig 2016-2017 sezonu sonunda küme düşen 'in teknik direktörü , istifa etti.

    İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Ellis Short, sezon başından beri teknik direktörlük görevinde bulunan 54 yaşındaki Moyes'in istifasını kabul etti.

    4 yıllık kontratı bulunan Moyes yönetimindeki , 24 puanla Premier Lig'i son sırada tamamlamış ve 10 yıl sonra küme düşmüştü.

    Daha önce Everton ve Manchester United'ı çalıştıran Moyes, Sunderland'e gelmeden önce ise bir yıllığına İspanyol kulübü Real Sociedad'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:38
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