Manchester City bileti kaptı
İngiltere Premier Lig’in 38. haftasında Manchester City, Watford deplasmanına çıktı. Vicarage Road’da oynanan sezonun son maçını konuk takım 5-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkını kazandı.
Guardiola'nın öğrencileri 5'te Kompany, 23 ile 36. dakikalarda Agüero, 42'de Fernandinho ve 58. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini rahat bir skorla mağlup etti.
Manchester City aldığı bu galibiyetle diğer maçların sonucuna bakmadan sezonu 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Watford da sezonu 40 puanla 17. sırada tamamladı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:09
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