Manchester City bileti kaptı

Guardiola'nın öğrencileri 5'te Kompany, 23 ile 36. dakikalarda Agüero, 42'de Fernandinho ve 58. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini rahat bir skorla mağlup etti.

Manchester City aldığı bu galibiyetle diğer maçların sonucuna bakmadan sezonu 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Watford da sezonu 40 puanla 17. sırada tamamladı.