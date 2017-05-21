Kante'ye bir ödül daha
Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, bu sezon üçüncü kez Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, takım arkadaşları Eden Hazard, Cesar Azpilicueta, Tottenham'dan Harry Kane, Dele Alli, Jan Vertonghen, Everton'dan Romelu Lukaku ve Arsenal'dan Alexis Sanchez'i geride bırakan Kante, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Daha önce Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Kante, bu ödülü aynı sezonda üçüncü kez kazanmış oldu.
Leicester City'nin ardından sezon başında transfer olduğu Chelsea'de de şampiyonluk yaşayan Kante, takımıyla 39 maça çıktı ve 2 gol attı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:14
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Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 10
Yorum
Kaşımayın kaşırlar Kartalın gücünü çekemeyenler var ALIŞACAKLAR
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FIFA el koymalı
Toplam 16
Yorum
DOGRUCU Cok hatali bir tutum...
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Castillo dönüyor
Toplam 3
Yorum
Bordo mavi Yok olurmu besiktasin şampiyonluğunu garantilememiz lazım abdulkadir-i oynatib işi şansa birakamayiz lucescudan başkası yalan ve hayaldir
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