İslami Dayanışma Oyunları'nda 9.gün

Bakü Tenis Akademisi'nde yapılan müsabakalar sonucu, kadın ve erkek çiftler kategorilerinde madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlarda Ayla Aksu ve Berfu Cengiz ikilisi finalde, Özbek rakipleri Sabina Sharipova ve Polina Merenkova çiftini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler finalinde ise Altuğ Çelikbilek ve Sarp Agabigun'dan oluşan ay-yıldızlılar, Özbekistan'dan Amal Sultanbekov ile Saida'lo Saidkarimov çiftini 6-2'lik iki setle 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Tenis branşında yarın kadın ve erkek tekler finali yapılacak.