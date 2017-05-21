İslami Dayanışma Oyunları'nda 9.gün
Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 9. gününde Türkiye, teniste iki altın madalya elde etti.
Bakü Tenis Akademisi'nde yapılan müsabakalar sonucu, kadın ve erkek çiftler kategorilerinde madalyalar sahiplerini buldu.
Kadınlarda Ayla Aksu ve Berfu Cengiz ikilisi finalde, Özbek rakipleri Sabina Sharipova ve Polina Merenkova çiftini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler finalinde ise Altuğ Çelikbilek ve Sarp Agabigun'dan oluşan ay-yıldızlılar, Özbekistan'dan Amal Sultanbekov ile Saida'lo Saidkarimov çiftini 6-2'lik iki setle 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Tenis branşında yarın kadın ve erkek tekler finali yapılacak.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:35
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Pek yakında!
Toplam 16
Yorum
kartal Ne kadar zorunuza gidiyor ŞAMPİYON OLMAMIZ
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Sneijder başka
Toplam 8
Yorum
Aslan GÖBEK GITTI SNEIJDER GERI GELDI
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Kiralama devri bitti
Toplam 5
Yorum
Aslan DENAYER IYI VE HIZLI STOPER BIZE HAVA TOPLARINDA ETKILI STOPER LAZIM DENAYERI TANIYORUZ HAVA TOPLARINDA ETKILI DEGIL SEMIH GIBI
İslami Dayanışma Oyunları'nda 9.gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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