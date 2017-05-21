Arsenal’i alıyor

Özbek asıllı Rus iş adamı Alişer Usmanov, Arsenal'ın çoğunluk hisselerini elde etmek için 1 milyar sterlin ödemeyi teklif etti. İngiliz basınında yer alan habere göre, Londra ekibinin hisselerinin yüzde 30'unu elinde tutan 63 yaşındaki Usmanov'un büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.