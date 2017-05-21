 Arsenal’i alıyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Arsenal’i alıyor

    Arsenal’i alıyor
    Özbek asıllı Rus iş adamı Alişer Usmanov, Arsenal'ın çoğunluk hisselerini elde etmek için 1 milyar sterlin ödemeyi teklif etti. İngiliz basınında yer alan habere göre, Londra ekibinin hisselerinin yüzde 30'unu elinde tutan 63 yaşındaki Usmanov'un büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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