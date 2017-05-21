 Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi! – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    , Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi!

    Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi!

    , son maçında Everton'ı 3-1 yenmesine rağmen Liverpool'un puan kaybetmemesiyle 2016-17 sezonunu 5. sırada bitirdi ve 'ne katılamadı.

    Şampiyon olan ve küme düşen takımların önceki haftalarda belli olduğu Premier Lig'de 38. ve son maçlar oynandı.

    Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Chelsea ve ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen Tottenham, sahadan farklı galibiyetlerle ayrıldı. Chelsea, ağırladığı Sunderland'i 5-1, Tottenham ise konuk olduğu Hull City'yi 7-1 yendi.

    'ne katılma hesapları yapan takımlardan Manchester City, Watford'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti ve ligi 3. sırada tamamladı.

    İlk 4'e girmeye çalışan bir diğer ekip , Koscielny'nin 14. dakikada gördüğü kırmızı karta rağmen Everton'ı 3-1 yendi. Fakat son haftaya bir puan önünde giren Liverpool'un Middlesbrough'yu 3-0 yenmesiyle sezonu 5. sırada bitirdi.

    Arsenal, böylece 5. sırayı aldığı 1995-96 sezonundan bu yana ilk kez 'de ilk 4'ün dışında kaldı.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:26
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