Rus iş adamı Arsenal'e talip oldu
Özbek asıllı Rus iş adamı Alişer Usmanov, Arsenal'ın çoğunluk hisselerini elde etmek için 1 milyar sterlin ödemeyi teklif etti.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Londra ekibinin hisselerinin yüzde 30'unu elinde tutan 63 yaşındaki Usmanov, hisselerin çoğunluğuna sahip olmak için ABD'li iş adamı Stan Kroenke'ye 1 milyar sterlinlik teklifte bulundu.
2007 yılından bu yana kulüpteki ağırlığını artıran ve hisselerin yüzde 67'sini kontrolünde bulunduran Kroenke'nin, takıma daha fazla yatırım sözü veren Usmonav'un teklifine sıcak bakmadığı kaydedildi.
Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2000 yılından bu yana aralıksız mücadele eden ve 21 yıldır ilk kez Kupa 1'e gidememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arsenal'da, görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan teknik direktör Arsene Wenger'in geleceğinin ise bu ay sonunda belli olması bekleniyor.
Başkent temsilcisini 1996 yılından bu yana çalıştıran Fransız teknik adamla ilgili son kararın 27 Mayıs'ta Chelsea ile Wembley Stadı'nda oynanacak Federasyon Kupası finalinin ardından verileceği basına yansıdı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:55
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI DEDLERİ ALMAYIN ALT YAPIDAN 2-3 LİĞDE NE CEVHERLER VAR İNCELEYİN KUÜBÜN BORÇLARI TEMİZLENİR.GELECEGE İNCELEYEREK YATIRIP.MENEJRLR UZAK DURN
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI GİDİN AFRİKA GÜNEY AMERİKA GEZİN GENÇLERE YÖNELİN KOMİSYONCULARDAN UZAK DURUN 4 AL 2 Sİ SAĞLAM ÇIKSA YETER RAHMETLİ İLHAN ABİ GİBİ OLUN YETR
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI İNDİRİM YOKSA BIRAKIN ALMAYIN 30 ZUNU AŞMIŞ FUTBOLCULARDAN UZAK DURUN SON KULUBÜ OLUR.GENÇLEŞTİRME BÖYLE OLMAZ OZAMAN POLDİYİ SATMAYACAKTIN
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