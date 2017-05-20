1 milyon sterlinlik hediyeler!
İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile şampiyonluk yaşayan savunma oyuncusu David Luiz, takım arkadaşlarına, teknik direktöre ve Rus milyarder Roman Abramovich'e toplam değeri 1 milyon sterlini aşan hediyeler aldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, başkent temsilcisindeki beşinci sezonunda ilk kez ligde şampiyonluk turu atan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Sunderland ile oynayacakları son maç öncesinde takım arkadaşları, teknik direktör Antonio Conte ve kulübün sahibi Abramovich'e binlerce sterlinlik hediyeler verdi.
Kendisi için 18 ayar altın ve üzerinde yaklaşık 200 pırlanta taşının yer aldığı akıllı bileklik sipariş eden David Luiz, İtalyan teknik adam ve takım arkadaşları için de değeri 40 bin sterlinden başlayan bileklikler satın aldı. Yıldız futbolcunun Rus milyarder Abramovich'e hediye ettiği bileklikte ise yaklaşık 5 milyar yaşındaki göktaşı bulunuyor.
2011-2014 yılları arasında Chelsea forması giydikten sonra Paris Saint-Germain'e giden, bu sezon başında yeniden eski takımına dönen Brezilyalı savunma oyuncusu, İngiliz ekibiyle Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:50
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI DEDLERİ ALMAYIN ALT YAPIDAN 2-3 LİĞDE NE CEVHERLER VAR İNCELEYİN KUÜBÜN BORÇLARI TEMİZLENİR.GELECEGE İNCELEYEREK YATIRIP.MENEJRLR UZAK DURN
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI GİDİN AFRİKA GÜNEY AMERİKA GEZİN GENÇLERE YÖNELİN KOMİSYONCULARDAN UZAK DURUN 4 AL 2 Sİ SAĞLAM ÇIKSA YETER RAHMETLİ İLHAN ABİ GİBİ OLUN YETR
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Gomis’te ihtimaller
Toplam 3
Yorum
ASLANLI İNDİRİM YOKSA BIRAKIN ALMAYIN 30 ZUNU AŞMIŞ FUTBOLCULARDAN UZAK DURUN SON KULUBÜ OLUR.GENÇLEŞTİRME BÖYLE OLMAZ OZAMAN POLDİYİ SATMAYACAKTIN
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