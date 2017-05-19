Harry Kane coştu, Tottenham uçtu!
İngiltere Premier Lig'de 34. haftanın erteleme maçında Tottenham, Harry Kane'nin 4 gol atarak yıldızlaştığı karşılaşmada deplasmanda Leicester City'i 6-1 mağlup etti.
Gol perdesini 25. dakikada Harry Kane ile açıldı. Konuk ekip 36. dakikada Heung Min Son ile farkı ikiye çıkarttı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 59. dakikasında Leicester City, 59. dakikada Ben Chilwell ile skoru 2-1'e getirdi. 63'te Harry Kane skoru 3-1 yaptı. 70'te bir kez daha sahneye çıkan Heung Min Son, skoru 4-1 yaptı. Gecenin yıldızı Kane, 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu Tottenham lehine 6-1 tayin eden golleri attı.
Bu sonuçla Tottenham puanını 83'e çıkartırken, Leicester City 43 puanda kaldı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:58
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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