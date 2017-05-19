Harry Kane coştu, Tottenham uçtu!

Gol perdesini 25. dakikada Harry Kane ile açıldı. Konuk ekip 36. dakikada Heung Min Son ile farkı ikiye çıkarttı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 59. dakikasında Leicester City, 59. dakikada Ben Chilwell ile skoru 2-1'e getirdi. 63'te Harry Kane skoru 3-1 yaptı. 70'te bir kez daha sahneye çıkan Heung Min Son, skoru 4-1 yaptı. Gecenin yıldızı Kane, 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu Tottenham lehine 6-1 tayin eden golleri attı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 83'e çıkartırken, Leicester City 43 puanda kaldı.