 Harry Kane coştu, Tottenham uçtu! – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Harry Kane coştu, uçtu!

    Harry Kane coştu, Tottenham uçtu!

    'de 34. haftanın erteleme maçında , Harry Kane'nin 4 gol atarak yıldızlaştığı karşılaşmada deplasmanda 'i 6-1 mağlup etti.

    Gol perdesini 25. dakikada Harry Kane ile açıldı. Konuk ekip 36. dakikada Heung Min Son ile farkı ikiye çıkarttı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 59. dakikasında , 59. dakikada Ben Chilwell ile skoru 2-1'e getirdi. 63'te Harry Kane skoru 3-1 yaptı. 70'te bir kez daha sahneye çıkan Heung Min Son, skoru 4-1 yaptı. Gecenin yıldızı Kane, 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu lehine 6-1 tayin eden golleri attı.

    Bu sonuçla Tottenham puanını 83'e çıkartırken, Leicester City 43 puanda kaldı.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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