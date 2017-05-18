İngiliz basınına yaptığı açıklamada, iyi bir kadroya sahip olmalarına rağmen potansiyellerine ulaşamadıklarını belirten Sanchez, "Premier Lig'de şampiyonluğa oynayamamak, beni hayal kırıklığına uğrattı. Her zaman iyi oyuncularımız olduğunu söylüyorum. Sadece mental olarak sorun yaşadığımızı düşünüyorum. Büyük bir oyuncuda bulunması gereken en önemli özellik, mental açıdan güçlü olmaktır. Sahaya her çıktığınızda tek düşüncenizin kazanmak olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Ligde son 4 maçtır galip geldiklerini hatırlatan 28 yaşındaki Sanchez, "Son maçlardaki değişiklik, sahaya kazanma inancıyla çıkmamız oldu. Bu maçlarda ne pahasına olursa olsun kazanma içgüdüsüyle hareket ettik ve galip gelmeyi başardık." şeklinde konuştu.

Federasyon Kupası'nda 27 Mayıs'ta oynanacak finalde mutlu sona ulaşmak istediklerini aktaran Sanchez, "Ligde şampiyonluğa uzak kaldıktan sonra başarı olarak görebilir miyiz bilmiyorum ama Chelsea'yi yenip kupayı kazanmak, sezonu pozitif bir şekilde bitirmemizi sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Adı birçok ekiple transfer iddialarına karışan ve Arsenal'daki sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Alexis Sanchez, takımıyla bu sezon çıktığı 49 maçta 28 gol attı. İngiltere Premier Lig'de ilk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Arsenal, 72 puanla 5. sırada yer alıyor.