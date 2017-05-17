 Watford'da Mazzarri dönemi sona eriyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Watford'da Mazzarri dönemi sona eriyor

    Watford'da Mazzarri dönemi sona eriyor

    İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, teknik direktör Walter Mazzarri ile yollarını ayırma kararı aldı.

    Ligin bitimine bir hafta kala 40 puanla 16. sırada yer alan Watford, pazar günü sahasında oynayacağı Manchester City maçının ardından 55 yaşındaki teknik adam Mazzarri'nin görevini bırakacağını duyurdu.

    İngiliz ekibiyle sezon başında anlaşan Mazzarri, lig ve kupada çıktığı 39 maçtan 12 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Watford, son beş yılda dokuzuncu kez teknik direktör değişikliğine gidecek.

    Premier Lig'de son üç sırada yer alan Sunderland, Middlesbrough ve Hull City'nin küme düşmesi kesinleşmişti.

    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:31
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