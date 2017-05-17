Watford'da Mazzarri dönemi sona eriyor
İngiltere Premier Lig takımlarından Watford, teknik direktör Walter Mazzarri ile yollarını ayırma kararı aldı.
İngiliz ekibiyle sezon başında anlaşan Mazzarri, lig ve kupada çıktığı 39 maçtan 12 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Watford, son beş yılda dokuzuncu kez teknik direktör değişikliğine gidecek.
Premier Lig'de son üç sırada yer alan Sunderland, Middlesbrough ve Hull City'nin küme düşmesi kesinleşmişti.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:31
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Kerem Demirbay seçimini yaptı. İşte açıklamaları...
Toplam 7
Yorum
cimbombom almanya milli takımınınsana çok ihtiyacı vardı emin ol 3 maçtan sonra kendine yer bulabilecekmi acaba
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''Bu tiplerle fazla takılma...''
Toplam 5
Yorum
Angry Bird eh iyi olmuş haydan gelen huya gider, helal para olmadığı nasılda belli...
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''Çinliler ile ortak olmalı''
Toplam 2
Yorum
TANER BAŞKA TÜRLÜ KURTULAMAYIZ BU BORÇ BATAĞINDAN
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