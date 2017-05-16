Wenger Chelsea'yi uyardı

12 Mayıs'ta West Bromwich Albion'u 1-0 mağlup ederek bitime haftalar kala şampiyonluğa ulaşan Batı Londra ekibi Chelsea, son üç sezonda iki kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmış oldu.

Geçen yıl gelen onunculuğun ardından bu sezon göreve gelen İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin 3-4-3 sistemine geçmesiyle birlikte ligi domine ederek şampiyon olan Chelsea, önümüzdeki sezon bir yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönecek.

Maviler'i bu konuda uyaran Arsenal'in deneyimli teknik adamı Arsene Wenger Daily Express'e yaptığı açıklamada, "Chelsea'yi bu sezon yaptıklarından dolayı kutluyorum. Ancak önümüzdeki sezon çok daha farklı bir hikâye olacak. Son iki yıla baktığımızda şampiyonlar hep Avrupa'da oynamayan ekiplerden çıkıyor. Chelsea'nin gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'yle birlikte neler yapacağını göreceğiz. Kesin bir şey var ki bu yıldan çok daha zor olacak" dedi.

Wenger'in ekibi ay sonunda Chelsea ile FA Cup finalinde Wembley'de karşılaşacak ve sezonu kupayla bitirme şansına sahip olacak.