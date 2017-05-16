Guardiola'dan itiraf
İngiliz ekibi Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola, sezonu kupasız kapatmalarına ilişkin, "Barcelona ve Bayern Münih'in başında aynı şeyi yaşasaydım görevime son verilirdi." dedi.
Guardiola, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, başarısız bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Normal şartlarda büyük kulüpte çalışan benim durumumdaki bir teknik adamın kovulması gerekirdi. Burada bana ikinci bir şans verildi ve gelecek sezon bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Daha önce çalıştığı kulüplerde aynı durumu yaşamış olsa kendisine ikinci bir şans verilmeyeceğini itiraf eden 46 yaşındaki teknik adam, "Barcelona ve Bayern Münih'in başında aynı şeyi yaşasaydım görevime son verilirdi. Böyle takımlarda kazanmak ve gazetelerin yarınki manşetlerinde olmak zorundasınız. Kazanamazsanız görevinizden olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Barcelona ve Bayern Münih'te birçok kupa kazanma başarısı gösteren Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda, Federasyon Kupası'na yarı finalde ve Lig Kupası'na 4. turda veda etti. Manchester City, Chelsea'nin şampiyonluğunu ilan ettiği İngiltere Premier Lig'de ise 72 puanla 4. sırada yer alıyor.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 12:10
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Yorum
Ali Can Fenerle şampiyonluk mücadelesi yapan takıma Gs-TS-BJK'ın derbilerde ne tesadüf hep yattığını dünya biliyor.
- Kaleyi onaracak!
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Yorum
fblee Aykut Kocaman iyi bir insan ve fenerbahçeli olabilir ancak bu takımda artık görev yapamaz mehter takımı gibi oynayan fb istemiyoruz anlayın
- Ucuz kurtuldu
Toplam 72
Yorum
kartalpençesi Öğreniyoruz kardeş.hakem odası basmalar,başkan tokatlamalar,alenen tehdit etmeler,özerk cumhuriyet kurmalar.Q7agresif,maytapatarsatekmeyiyer
Guardiola'dan itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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