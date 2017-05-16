Arsenal galibiyet serisini 4 maça çıkardı
İngiltere Premier Lig'deki 37. hafta karşılaşmasında Arsenal, konuk ettiği Stoke City'yi 2-0 yendi.
Emirates Stadı'nda oynanan maçta Londra ekibine 3 puanı getiren golleri, 72 ve 81. dakikalarda Alexis Sanchez kaydetti.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının attığı ilk golde asist yaptı.
Bu sonuçla Arsenal, puanını 72'ye yükseltti ve son haftaya 5. sırada girdi. Son 4 maçta 2. kez kaybeden Stoke City ise 41 puanda kaldı.
Öte yandan, Premier Lig'de günün diğer maçında Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürmek isteyen Manchester City, sahasında West Bromwich Albion'ı 3-1 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekibin gollerini 27. dakikada Gabriel Jesus, 29. dakikada Kevin De Bruyne ve 57. dakikada Yaya Toure attı. Konuk takımın tek golü ise 87. dakikada Hal-Robson Kanu'dan geldi.
Art arda 3. galibiyetini alan Manchester ekibi, puanını 75'e çıkardı ve son maçlar öncesinde 3. sıraya yükseldi. Son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşayan West Bromwich Albion ise 45 puanda kaldı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:26
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Arsenal galibiyet serisini 4 maça çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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