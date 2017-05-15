Wenger düşünceli
Cumartesi günü Arsenal’in Stoke City’i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak kenara gelen Alexis Sanchez’in ve baldır sakatlığı yaşayan Koscielny’nin durumu belirsizliğini koruyor.
Kızışan ilk dört yarışında her maçı çok önemli olan Arsenal'in, küme düşmesi kesinleşen Sunderland'e karşı Salı günü oynanacak müsabaka öncesi eksikleri Wenger'in başını ağrıtıyor. Oxlade-Chamberlain'in cezalı olacağı karşılaşmada, bu sezon gösterdiği performansla Arsenal'i neredeyse tek başına sırtlayan Alexis Sanchez de sahada olmayabilir. Sanchez'in durumu yapılacak son kontrollerden sonra kesinleşecek. Sanchez'in yanı sıra baldır sakatlığı yaşayan Laurent Koscielny'nin durumu da henüz netleşmiş değil.
Sakatlıklarla ilgili açıklama yapan Wenger, "Sanchez'in durumu kontrollerden sonra kesinleşecek. Durumu pekiyi görünmüyordu ancak çok hırslı bir karaktere sahip, ne olacağını göreceğiz. Koscielny ile ilgili de ufak bir sıkıntımız var ancak herkesi maça hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kieran Gibbs ise maça hazır olacak" dedi.
Arsenal şu anda dördüncü sıradaki Manchester City'nin üç puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor. Wenger'in ekibi bu sezon ilk dört dışında kalıp Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse, 20 yıldan fazla bir süredir ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer almamış olacak.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:10
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 15
Yorum
mehmetfb bu adamı elime vereceksin sen sonra görr bunu
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 15
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ HAKLISIN MADALYALAR ANCAK ANA AVRAT KÜFREDENLERE PARMAKLA TEHDİT EDENLERE MADALYA VERİLİR
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 15
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ TALİSCA YA BEŞİKTAŞLI OLDUĞU İÇİN CEZA VERİLDİ FB Lİ VOLKAN ANA AVRAT KÜFÜR EDİYOR PARMAKLA TEHDİT EDİYOR BAŞAKŞEHİRLİLER ADAM DÖVÜYOR !
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