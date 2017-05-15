Wenger düşünceli

Kızışan ilk dört yarışında her maçı çok önemli olan Arsenal'in, küme düşmesi kesinleşen Sunderland'e karşı Salı günü oynanacak müsabaka öncesi eksikleri Wenger'in başını ağrıtıyor. Oxlade-Chamberlain'in cezalı olacağı karşılaşmada, bu sezon gösterdiği performansla Arsenal'i neredeyse tek başına sırtlayan Alexis Sanchez de sahada olmayabilir. Sanchez'in durumu yapılacak son kontrollerden sonra kesinleşecek. Sanchez'in yanı sıra baldır sakatlığı yaşayan Laurent Koscielny'nin durumu da henüz netleşmiş değil.

Sakatlıklarla ilgili açıklama yapan Wenger, "Sanchez'in durumu kontrollerden sonra kesinleşecek. Durumu pekiyi görünmüyordu ancak çok hırslı bir karaktere sahip, ne olacağını göreceğiz. Koscielny ile ilgili de ufak bir sıkıntımız var ancak herkesi maça hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kieran Gibbs ise maça hazır olacak" dedi.

Arsenal şu anda dördüncü sıradaki Manchester City'nin üç puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor. Wenger'in ekibi bu sezon ilk dört dışında kalıp Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse, 20 yıldan fazla bir süredir ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer almamış olacak.