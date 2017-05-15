Şampiyon Chelsea, galibiyet serisini sürdürdü

West Bromwich Albion'ı 12 Mayıs'ta oynanan maçta 1-0 yenerek lig tarihindeki 6. şampiyonluğuna ulaşan Londra ekibi, 4 maçtır kaybeden Watford ile karşılaştı.

Chelsea, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan kaptan John Terry, 36. dakikada Cesar Azpilicueta, 49. dakikada Michy Batshuayi ve 88. dakikada Cesc Fabregas kaydetti. Watford'un golleri ise 24. dakikada Etienne Capoue, 51. dakikada Daryl Janmaat ve 74'te Stefano Okaka'dan geldi.

Watford'da Avusturyalı oyuncu Sebastian Prödl, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Chelsea, son maçlar öncesinde puanını 90'a çıkardı. Art arda 5. kez sahadan mağlup ayrılan Watford ise 40 puanda kaldı.