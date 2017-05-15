 Şampiyon Chelsea, galibiyet serisini sürdürdü – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon , galibiyet serisini sürdürdü

    Şampiyon Chelsea, galibiyet serisini sürdürdü

    İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden , 37. haftada konuk ettiği Watford'u 4-3 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.

    West Bromwich Albion'ı 12 Mayıs'ta oynanan maçta 1-0 yenerek lig tarihindeki 6. şampiyonluğuna ulaşan Londra ekibi, 4 maçtır kaybeden Watford ile karşılaştı.

    , ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

    Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan kaptan John Terry, 36. dakikada Cesar Azpilicueta, 49. dakikada Michy Batshuayi ve 88. dakikada Cesc kaydetti. Watford'un golleri ise 24. dakikada Etienne Capoue, 51. dakikada Daryl Janmaat ve 74'te Stefano Okaka'dan geldi.

    Watford'da Avusturyalı oyuncu Sebastian Prödl, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Bu sonuçla Chelsea, son maçlar öncesinde puanını 90'a çıkardı. Art arda 5. kez sahadan mağlup ayrılan Watford ise 40 puanda kaldı.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon Chelsea, galibiyet serisini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.