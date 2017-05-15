Şampiyon Chelsea, galibiyet serisini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Chelsea, 37. haftada konuk ettiği Watford'u 4-3 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.
West Bromwich Albion'ı 12 Mayıs'ta oynanan maçta 1-0 yenerek lig tarihindeki 6. şampiyonluğuna ulaşan Londra ekibi, 4 maçtır kaybeden Watford ile karşılaştı.
Chelsea, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan kaptan John Terry, 36. dakikada Cesar Azpilicueta, 49. dakikada Michy Batshuayi ve 88. dakikada Cesc Fabregas kaydetti. Watford'un golleri ise 24. dakikada Etienne Capoue, 51. dakikada Daryl Janmaat ve 74'te Stefano Okaka'dan geldi.
Watford'da Avusturyalı oyuncu Sebastian Prödl, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Chelsea, son maçlar öncesinde puanını 90'a çıkardı. Art arda 5. kez sahadan mağlup ayrılan Watford ise 40 puanda kaldı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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