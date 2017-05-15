Premier Lig maçı istemiyor

Tottenham mağlubiyetiyle birlikte gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için, Kırmızı Şeytanlar'ın tek seçeneği Ajax'ı finalde mağlup edip kupayı müzesine götürmek.

Pazar günü oynanan maçın ardından fikstürden yakınan Portekizli teknik adam, Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ajax maçı öncesinde Premier Lig maçı oynamak istemediğini ifade etti. Dar bir rotasyona sahip olduklarını yineleyen Mourinho, kendilerine ayrıcalık tanınmasını talep etti.

Victory Wanyama ve Harry Kane'nin golleriyle Tottenham'a 2-1 mağlup oldukları maçtan sonra rotasyona gittiği için eleştirilen ve "kumar" oynamakla suçlanan Mourinho, "İnsanlar rotasyona giderek kumar oynadığımı söylüyor ancak bu bir kumar değildi. Hiç kimse 15 oyuncuya sahipken iki büyük turnuvada başarılı olamaz ve bizim de durumumuz tam olarak bu. Şu anda Premier Lig, bizim için oynamak istemediğimiz maçlardan ibaret. Yaptığımız şey bir tercihten öte bir zorunluluktu. Bugünkü skordan değil ama ortaya konan çabadan memnunum" dedi.

Celta Vigo karşılaşmasında görev alan sekiz oyuncusunu Tottenham maçında yedek bırakan Mourinho'ya bu kararı sorulduğunda, "Bugün birkaç oyuncumuzu dinlendirme şansı bulduk. Asıl pozisyonunda oynamayan oyuncular vardı. Bir arada fazla oynamamış bir oyuncu grubuyla oynadık ve sonuç olarak da çok kötü iki gol yedik. Ama bireysel performanslardan memnunum. Benim için her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki yıl Manchester United'ın şampiyonluk yarışında olabilmesi için neye ihtiyacı olduğu sorulduğunda yüzü düşen Mourinho, soruya cevap vermeyi reddederek röportajı sonlandırdı.